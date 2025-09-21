15 ساڵ زیندانی وەبان ژنیگ وە توومەت بازرگانیکردن وە هووشبەری لە واست

شەفەق نيوز - واست

سەرچەوەیگ دادوەری لە واست، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کە دادگای تاوانەیل کووت، فەرمان 15 ساڵ زیندانیکردن لەبان ژنیگ دەرکرد وە توومەت وەکارهاوردن و بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەری لە شار کووت.

وەرجە چەن رووژیگ، سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغداد خەوەردا لە دەسگیرکردن دویەتیگ وە توومەت بازرگانیکردن وە هووشبەری لە ناوچەی مەحمودیە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ ئەمنی توەنست دویەتیگ لەداڵگبوی ساڵ 2006 بگرێد، وەگورەی مادەی 32/ هووشبەری لە ناحیەی مەحمودیی باشوور بەغدا.

سەرچەوەگە دەسگیرکردنی دویای وەشوینکەفتن و کوڵەی توکمەیگ هات لە ناحیەگە، دیاری کرد کە دویەتەگە شوین زەخمەیل تیخ وەقەی دەسەیەو بویە کە وە هووش خوەی نەویە لەوەر کاریگەری هووشبەری زەخمدار خوەی کردگە.

لە کۆتایی ساڵ 2024 وەزارەت ناوخۆ چەکانن 600 تووڕ بازرگانیکردن وە هووشبەری ناودەوڵەتی و ناوخوەیی راگەیان.

وەزارەت ناوخۆی عراق، دەرکردن فەرمان وەبان زیاتر لە 7 هەزار تاوانبار وە بازرگانیکردن و وەکارهاوردن و پڕوپاگەندەکردن ئەرا مادەی هووشبەری لە ساڵ 2023، راگەیان، لەناوەین زیندانیکردن هەمیشەیی و و وەسێدارەدان و فەرمانەیل ترەک بوین.