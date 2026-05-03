‏15 ساڵ زیندانیکردن ئەرا باندیگ دزیکردن چەکداری لە بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏دادگای تاوانەیل کەرخ سزای 15 ساڵ زیندانیکردن ئەرا باندیگ چەتیی دەرکرد کە لە سێ کەس پێکهاتبوین، دویای ئەوەگ تاوانبار کریان وە ئەنجامدان پەلامار وە بان سێ ماڵ لە ناوچەی شوعلە لە بەش کەرخ لە بەغداد پایتەخت.

‏وەپای بەیاننامەیگ لە فەرماندەیی پۆلیس کەرخ، ئی سزایە دویای تەواوکردن رێکارەیل لێکۆڵینەوە و کووکردن بەڵگەی پێویست هات کە چەسپان تاوانبارەیلە دەس داشنە لە هەڕەشەکردن لە هاووڵاتییەیل وە چەک و دزین ماڵ و سامانیان، ئەوەیش وە شێوازیگ "تاوانکاری رێکخریاگ ک بویە هووکار رخ لە ناو مەردمەگە".

‏هەمیش داوا لە هاووڵاتییەیل کرد دەسمیەتی دەزگا ئەمنییەیل بکەن و خەوەر لە هەر حاڵەتیگ گوماناوی بدەن وە لایەنەیل پسپۆڕ، ئەرا پشتگیری لەو هەوڵەیلە ئەرا چەسپانن ئەمنیەت هەس.

