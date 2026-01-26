12 ساڵ زیندانیکردن وەبان دویەتیگ وە توومەت کوشتن براگەی وە 27 گولە لە زیقار
شەفەق نيوز- زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دەرکردن فەرمان 12 ساڵ زیندانیکردن لەبان دویەتیگ وە تاوان کوشتن براکەی وە 27 گولە خوەرئاوای پارێزگاگە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دادگای تاوانەیل زیقار فەرمان 12 ساڵ زیندانیکردن لەبان دویەتیگ دەرکرد وە تاوان کوشتن براگەی وە 27 گولە لەناو ماڵیان لە قەزای بەتحا خوەرئاوای شار ناسریە، ناوەند پارێزگاگە، کە پارەکە بویە لە دەستی دەمەقاڵیگ ناوەینیان.
سەرچەوەگە وتیش: فەرمانەگە دویای سووکەوکردنی هات دویای وازهاوردن کەسوکاری لە سکاڵا، دیاری کرد کە دادگا وەگورەی مادەی 406 لە یاسای سزادان عراقی شمارە 111 ئەرا ساڵ 1969 ئەو فەرمانە دەرکرد.