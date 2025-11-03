10 ساڵ زیندانی وەبان کەسیگ وە توومەت پرۆپاگەندەکردن ئەرا "حزب بەعس" لە بەغداد

شەفق نيوز- بەغداد

دادگای تاوانەیل کەرخ، ئمڕوو دووشەممە، فەرمان دە ساڵ زیندانیکردن لەبان تاوانکاریگ دەرکرد پرۆپاگەندە ئەرا حزب بەعس قەیەغەکریای کردگە لە بەغداد پایتەخت.

ئەنجومەن دادوەری باڵا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: دادگای تاوانەیل کەرخ، فەرمان دە ساڵ زیندانیکردن لەبان تاوانکاریگ دەرکرد کە پۆستەیل پرۆپاگەندەکردن ئەرا حزب بەعس قەیەغەکریای لەبان سۆشیال میدیا لە پارێزگای بەغدا وەپی بویە.

وتیش: فەرمانەگە وەپەی مادەی 9 لە یاسای قەیەغەکردن حزب بەعس و قەوارە و حزب و چالاکیەیل رەگەزپەرسی و تیرۆری و کافرکەری شمارەی 32 ئەرا ساڵ 2016 دەرچگ.