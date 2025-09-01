10 ساڵ زیندانیکردن وەبان ژنیگ وە تاوان بازرگانیکردن وە مرۆڤ لە عراق
2025-09-01T08:44:12+00:00
شەفەق نیوز ــ بەغدا
دادگای عراق، ئمڕوو دووشەممە، سزای دە ساڵ زیندانیکردن لەبان ژنیگ دەرکرد وە تاوان بازرگانیکردن وەمرۆڤ.
وەپای بەیاننامەیگ دادگا کە رەسیەس وە ئاژانس شەفەق نیوز، ژنیگ کە مناڵێگ لەباوشی بویە لەناو ماڵیان لەیەکیگ لە کویچەیل بەغدای پایتەخت دەسگیرکریا وەنیاز بوی بازرگانی وەپی بکەێد چوینکە وە نۆ ملیۆن دینار سەنیەسێ.
وەپای بەیاننامەگە، دادگای تاوانەیل رەسافە وەپای مادەی٦/یەکەم و دویەم لەیاسای دژ وە بازرگانیکردن مرۆڤ شمارە ٢٨ ساڵ ٢٠١٢ وە پشت بەسان وە بڕگە مادەی ١٣٢/٢ ی یاسای سزادان سزاگەی دەرکریا.