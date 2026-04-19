‏10 ساڵ زیندانیکردن ئەرا پاسەوان چاکسازی لەبان بردن مادەی هووشبەر ئەرا ناو زیندان ئەبو غرێب

2026-04-19T07:59:56+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏دادگای ناوەندی تاوانەیل ، ئمڕوو یەکشەممە، سزای دە ساڵ زیندانیکردن ئەرا زیندانیگ دەرکرد وە تاوان بردن مادەی هووشبەر ئەرا ناو زیندان ئەبوغرێب  ئەرا وەرگردن بڕیگ پویل.

‏دادگا لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، زیندانیەگە پیشەگەی وە دەرفەت وەرگردیە کە پاسەوان چاکسازیە ئەرا رەدکردن مادەی هووشبەر ئەرا زیندانیەیل

‏وتیش؛ سزاگە وە پشت بەسان وە بڕگەیل مادە   160/ تەوەر دویەم/ 1 ساڵ 1983 دەرچگە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon