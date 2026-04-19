10 ساڵ زیندانیکردن ئەرا پاسەوان چاکسازی لەبان بردن مادەی هووشبەر ئەرا ناو زیندان ئەبو غرێب
2026-04-19T07:59:56+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
دادگای ناوەندی تاوانەیل ، ئمڕوو یەکشەممە، سزای دە ساڵ زیندانیکردن ئەرا زیندانیگ دەرکرد وە تاوان بردن مادەی هووشبەر ئەرا ناو زیندان ئەبوغرێب ئەرا وەرگردن بڕیگ پویل.
دادگا لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، زیندانیەگە پیشەگەی وە دەرفەت وەرگردیە کە پاسەوان چاکسازیە ئەرا رەدکردن مادەی هووشبەر ئەرا زیندانیەیل
وتیش؛ سزاگە وە پشت بەسان وە بڕگەیل مادە 160/ تەوەر دویەم/ 1 ساڵ 1983 دەرچگە.