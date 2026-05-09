‏پویچەوکردن قاچاخ 200 هەزار گلە حەب لە خوەرئاوای ئەنبار

2026-05-09T14:10:27+00:00

شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏هێزەیل سنوری، ئمڕوو شەممە، تەقەلای قاچاخکردن بالۆنیگ هەوایی کە زیاتر لە 34کگم لە مادەی هووشبەر  هەڵگردوێد لەبان کڕ سنوور ناودەوڵەتی خوەرئاوای پارێزگای ئەنبار پویچەوکرد.

‏وەپای بەیانیگ کە لە هێزە سنووریەیل دەرچگە راگەیان، دەسگیریاس وەبان بالۆنیگ هەوایی  کە قاچاخچیەیل وەکاریهاوردنە لە تەقەلایگ ئەرا هاوردنە ناو زیاتر لە  (34) کگم حەب هوشبەر، کە شمارەی زیاترە لە  (198) هەزار حەب هووشبەر وەرجە ئەوەگ بڕەسێدە ناو وڵات.

‏وتیش؛ هێزە ئەمنیەیل وەپای رێکارەیل یاسایی مامەلە وەگەرد رویداوەگە کردنە، دیاریکرد و کاغەز دەسوەبانگردن ئەرای رێکخستنە رێکارەیل پێویست ئەرای گیرێدە وەر.

