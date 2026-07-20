پویچەوکردن قاچاخ 127 هەزار پارچە دەرمان لە دیالە (وینە)
شەفەق نیوز ـ دیالە
بەش وەشکین دامەزراوەیل تایبەت وە تەندروسی سەر وە بەش وەشکین و دادکردن لە فەرمانگەی تەندروسی دیالە، ئمڕوو دووشەممە، پویچەوکردن تەقەلایگ هاوردنە ناو بارهەڵگر گەپیگ لە دەرمان قاچاخکریاگ ئەرا پارێزگای دیالە راگەیان.
فەرمانگەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەگە دەسنریا وەبان نزیکەی
(127,000) پارچە دەرمان قاچاخکریاگ گوازیاگ وە ماشین، دەرچگە پیچەوانەی یاسایەیل ئەمارکردن و گواستنەوەی دەرمانن، وەگەرد نەداشتن وشکنین و چەودێری فەرمی، کە رخداری لەبان تەندروسی و بیوەیی هاوڵاتیەیل دروسکەێد.
دووپاتکرد،وەشیوەی یاسایی دەسنریا وەبان بارەگە و کاغەز یاسایی پێویست ئەرا سەرپیچیکەرەیل وازکریا، ئەرا دادگا کلکریا تا رێکار یاسایی وەرانوەری بگیرێدەوەر.
دیاریکرد، هەڵمەتەیل چەودێریان وەردەوامە وە هەماهەنگی وەرد لایەنەیل ئەمنی تایوەت ئەرا نواگیری لە مامەلەکردن وەرد دەرمانەیل قاچاخکریاگ و ئەو دەرمانەیلە ژیر چەودێری نین، ئەرا پاراستن تەندروسی گشتی و بیوەیی هاوڵاتیەیل.