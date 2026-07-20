‏پویچەوکردن قاچاخ 127 هەزار پارچە دەرمان لە دیالە (وینە)

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏بەش وەشکین دامەزراوەیل تایبەت وە تەندروسی سەر وە بەش وەشکین و دادکردن لە فەرمانگەی تەندروسی دیالە، ئمڕوو دووشەممە، پویچەوکردن تەقەلایگ هاوردنە ناو بارهەڵگر گەپیگ لە دەرمان قاچاخکریاگ ئەرا پارێزگای دیالە راگەیان.

‏فەرمانگەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەگە دەسنریا وەبان نزیکەی

‏ (127,000) پارچە دەرمان قاچاخکریاگ گوازیاگ وە ماشین، دەرچگە پیچەوانەی یاسایەیل ئەمارکردن و گواستنەوەی دەرمانن، وەگەرد نەداشتن وشکنین و چەودێری فەرمی، کە رخداری لەبان تەندروسی و بیوەیی هاوڵاتیەیل دروسکەێد.

‏دووپاتکرد،وەشیوەی یاسایی دەسنریا وەبان بارەگە و کاغەز یاسایی پێویست ئەرا سەرپیچیکەرەیل وازکریا، ئەرا دادگا کلکریا تا رێکار یاسایی وەرانوەری بگیرێدەوەر.

‏دیاریکرد، هەڵمەتەیل چەودێریان وەردەوامە وە هەماهەنگی وەرد لایەنەیل ئەمنی تایوەت ئەرا نواگیری لە مامەلەکردن وەرد دەرمانەیل قاچاخکریاگ و ئەو دەرمانەیلە ژیر چەودێری نین، ئەرا پاراستن تەندروسی گشتی و بیوەیی هاوڵاتیەیل.

‏

‏