‏پویچەوکردن قاچاخ زیاتر لە 33کگم مادەی هووشبەر لەڕی بالۆنیگ لە خوەرئاوای عراق

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏هێزە سنوریەیل عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، تەقەلای قاچاخکردن زیاتر لە 33 کیلوگرام مادەی هووشبەر لەڕی بالۆن هەوایی لەبان کڕ سنوور ناودەوڵەتی خوەرئاوای پارێزگای ئەنبار خوەرئاوای وڵات پویچەوکردن.

‏هێزەیل سنوری لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، مەفرەزەیل لیوای سنور شەش سەر وە فەرماندەیی سنوور ناوچەی دوو توەنستن بالۆنیگ هەوایی تووماربکەن کە جویر کەرەستەی قاچاخکردن وەکارهاوریاس، لە چوارچمگ تەقەلا وەردەوامەیل ئەرا نواگیری دزەکردن مادەهووشبەر و کاریگەری دەرونیەیل وە ناو وڵاتەگە.

‏وتیش، بالۆنەگە زیاتر لە 33 کیلوگرام حەب هووشبەر هەڵگردبوی کە زیاترە لە 195هەزار گلە حەب.

‏دیاریکرد، دەسنریاس وەبان مادەیل قاچاخکریاگ و ریوشوین یاسایی پێویست گیریاسەوەر.

