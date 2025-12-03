‏پویچەوکردن قاچاخکردن نزیکەی 20کغم مادەی هووشبەر وە بالۆن رەدکریابوی لەبان سنوور ناودەوڵەتی خوەرئاوای

شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏فەرماندەیی هێزە سنوریەیل، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە پویچەوکردن تەقەلای قاچاخکردن نزیکەی 20 کگم مادەی هووشبەر لەری بالۆن لەبان سنوور ناودەوڵەتی لە پارێزگای ئەنبار خوەرئاوای عراق.

‏فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ ئمڕوو راگەیان، مەفرەزەیگ فەوج سێ لیوای سنوور شەش توەنست تەقەلای قاچاخکردن بڕ گەپیگ حەب هووشەر کە زیاتربوی لە 18کیلوگرام پویچەوبکەن، کە لەری بالۆن کڕ سنوور خوەرئاوا پارێزگای ئەنبار رەدکردیە.

‏وەپای بەیاننامەگە، 98کیس پەیاکریاس لەناوی هەر کیسیگ 1000 گلە حەب هووشبەر هەس، وەپای یاسایی دەسگیریاس وەبان مادەیل قاچاخکریاگ، دیاریکرد و رێکارەیل یاسایی گونجیاگ گیرێدەوەر.

