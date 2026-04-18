‏پویچەوکردنچکردن قاچاخکردن ٣٠ بیانی شاریاگ لەناو بارهەڵگریگ لە دیالە

شەفەق نیوز - دیالە

‏فەرماندەیی پۆلیس دیالە، ئمڕوو شەممە، پویچکردن تەقەلایگ ئەرا قاچاخکردن 30 کەس بیانی راگەیاند، کە وە شیوەیگ شارەزایانە لەناو بارهەڵگریگ شاریاوینەوە.

‏فەرماندەیی لە بەیاننامەیگ رەسییە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "وەپای زانیاری هەواڵگری هویرد، مەفرەزەیل بەش پۆلیس بەنی سەعد توەنستن ئۆپراسیۆنیگ جیاواز ئەنجام بێیەن کە وە هویردی و خێرایی ناسریا، و بویە مدوو دەسگردن وە بان بارهەڵگریگ کە (30) کەس لە رەگەزنامەیل جیاواز بار کردوێد، وە شێوەیگ شارەزایانە لەناوی شاریاوینەو ئەرا خەڵەتانن دەزگا ئەمنییەیل و گوزەرکردن لە بازگەگان بی ئەوەی ئاشکرا بوون".

‏وتیش: "ئی ئۆپراسیۆنە دویای نانەوەی کوڵەی تونیگ هات کە پشت وە وەدویاچگن مەیدانی و هەوڵ هەواڵگری وەردەوام بەساوێد، کە وشیاری ئەندامەیل ئەمنی بەرزەگەیان نیشان دا لە ئاشکراکردن ئەو نواگیریەیلە کە تەقەلا دەن ئاایش پارێزگاگە بکەنە ئامانج".

‏دیاریکرد"گشت تێوەگڵاوەیل دەسگیر کریانە و رێکارە یاساییەیل پێویست وەرانوەریان وەپای یاسا گیریاسە وەر"، لە هەمان وەحە فەرماندەیی پۆلیس دیالە دووپات کرد لەبان "وەردەوامی لە شوون کەفتن تووڕەیل قاچاخ و وەرەوڕووبوینەوەی هەر کەسیگ کە تەقەلا بەێد بازی وە ئەمن و ئاسایش هاووڵاتییەیل بکەێد".

