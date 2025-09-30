پویچەوکردن تەقەلایەیل خوەیکوشتن لە بەغدا و مردن مناڵیگ وە ژەهراویبوین لە دیالە

شەفەق نیوز ـ بەغدا /دیالە

دەسڵاتدارەیل عراق، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان لە پویچەوکردن تەقەلایەیل خوەیکوشتن لە بەغدای پایتەخت و سەرچەوەیگ پزیشکی خەوەردا لە مردن دویەم مناڵ لە ئەنجام ژەهراویبوین خوەراک کە خێزانیگ لە دیالە تویشیهاتن.

سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا "دەزگایەیل ئەمنی توەنستنە تەقەلای خوەیکوشتن ژنیگ لە داڵگبوی ساڵ 56 پویچوبکەن لە خستنەخوار خوەی لەبان پەیەل سەرافیە، و ئەرا یەکیگ لە بنکەیل ئەمنی کلکریایە".

سەرچەوەگە وتیش "خوەنەواریگ لەداڵگبوی 2009 لەری هەڵواسین خوەی لەناو ماڵ تەقەلای خوەیکوشتن دایە لەناوچەی نەعیریە، بویەسە مدوو زەخمداریبوینی و کەسوکاری ئەرا خەستەخانە بردنەسێ، دەزگایەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە ئەرای وازکردنە".

لە دیالە سەرچەوەیگ پزیشکی وە ئاژانسەگە وت؛ دویەم مناڵ (لەداڵگبوی 2020) وە مدوو ژەهراویبوین خوەراک لە خەستەخانەی بەعقوب گیان لەدەسدا، تا ئیسە خوەشک و برایەیلی ناجیگیرن، لەدویای مردن خوەشکە تەمەن 11 ساڵەگەیان لە رووژ دویەکە.

وەپای سەرچەوەگە، ئەنجام وشکنینەیل تا ئیسە دەرنەچگە و تا بنوڕنە هووکار ژەهراویبوینی راسکانیەگە، دووپاتکرد لێکۆڵینەوە تا ئیسە وەردەوامە.