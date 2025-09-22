پیویچەوکردن تەقەلای قاچاخکردن کۆنتێنەر لە بەندەر ئوم قەسر

شەفەق نیوز ـ بەسرە

دەسەی دەروازە سنووریەیل عراق، ئمڕوو دووشەممە، پویچەوکردن تەقەلای قاچاخکردن کۆنتێنەر ڵە مینای ئوم قەسر لە باشوور پارێزگای بەسرە راگەیان، کە پێکهاتبوی لە کەرەستەیل پزیشکی و سەربازی وەشیوەی نایاسایی شاریابوین.

قسەکەر دەسەگە عەلائەدین قەیسی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "وەڕێوەبەرایەتی دەروازەی مینا ئوم قەسر لە باکوور توەنستنە دەسبگرن وەبان سێ کۆنتێنەر وە بڕ 40 پا لەناوچەی وشکنین دەێشت گومرک، لەدویای پەیاکردن کەرەستەیل پزیشکی و سەربازی لەژیر کەرەستەیل ریگە وەپی دریاگ شاریابوین، وەبی هویچ رەزامەنیگ هاوردەکردن یا ستاندەربوینی وەرد پەیمانەیل عراقی".

وتیش؛ "دەسەگە راپۆرت دەسوەبانگردن و وشکنین یاسایی ئەرا کۆنتنەرەگە دەرکرد" وتیش "ئەرا بنکەی پۆلیس ئوم قەسر باکوور کلکریاس ئەرا تەواوکردن لێکۆڵینەوە و وەرگردن رێکار یاسایی وەرانوەر ئەو کەسەیلە تەقەلای قاچاخکردنی دانە".