‏پویچەوکردن تووڕیگ بازرگانیکردن وە مرۆڤ و ئازادکردن 5 لە قوربانیەیل لە بەغدا

‏وەڕێوەبەرایەتی بازرگانیکردن وە مرۆڤ سەر وە ناوخوەی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، پویچەوکردن تووڕیگ راگەیان کە کارەیل تاوان ئەنجامدانە و 7 لە تاوانبارەسلیان دەسگیرکریان، و دیاریکرد ئەرا ئازادکردن شمارەیگ لە قوربانیەیل.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "مەفرەزەیل بەش دژە بازرگانیکردن وە مروڤ ـ بەغداد کەرخ،، توەنستنە تووڕیگ 7 کەسی لە توومەتبارەیل دەسگیربکەن، و 5 قوربانیش ئازادبکەن کە لای تووڕەکە دەسوەسەرکریابوین" دیاریکرد "ئۆپراسیۆنەگە وە فەرمان وەزیر ناوخوەی و وەدویاچگن بریکار هەواڵگێری و سەرپەرشتی وەڕێوەبەر بازرگانیکردن وە مرۆڤ بوی".

‏ئاشکرایکرد " ئۆپەراسیۆنەگە دویای دانان کوڵەی پتەویگ بوی ئەرا تووڕەگە و دەستگیرکردن ئەندامەیلی لە وەخت ئەنجامدان تاوانەگە هات، دویای وەرگردن رەزامەنیەیل دادوەر تایبەت لە دادگای کەرخ یەکەم و خەسەوکردن تەقەلای هەواڵگری."

‏وەپای بەیاننامەگە، ریوشوین یاسایی هەوەجەکریاگ وەرانوەر ئەندامەیل تووڕەگە گیریاسەوەر و پشتگیری و هاوکاری ئەرا قوربانیەیل دابینکریاس.

