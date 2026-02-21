‏پویچەوکردن تووڕیگ بازرگانیکردن و بڵاوکردن هووشبەر لە بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگێری سەربازی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە بڵاوکردن مەفرەزەیل هاوبەش و دەسگیرکردن 11 بازرگان و بڵاوکەر مادەی هووشبەر کە تووڕیگ پێکهاوردوین ئەرا بڵاوکردن ئەو مادەیلە لە بەغدای پایتەخت.

‏فەرماندەیەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیان، لەناوکاو بازگەیگ دانریا لە مەفرەزەیل هاوبەش ناوچە جیاوازەیل بەغدا، لەریەو توەنریا ئەندامەیل هەواڵگێری سەربازی لە مەفرەزەی هاوبەش (11) کەس لەناوچە جیاوازەیل پایتەخت دەسگیربکەن.

‏ئاشکرایکرد ئەو کەسەیلە باندیگ دروسکردوین چلاکیەیلیان لە ناوچەیل جیاجیایل بەغدای پایتەخت بەشەوکردوین، دیاریکرد خوەیان و مادەیل دەسوەبان گیریاگ دریانە دەس لایەنەیل پەیوەنیدار.

‏

‏