‏پویچەوکردن تووڕیگ بازرگانیکردن و بڵاوکردن هووشبەر لە بەغدا

2026-02-21T09:35:09+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگێری سەربازی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە بڵاوکردن مەفرەزەیل هاوبەش  و دەسگیرکردن 11 بازرگان و بڵاوکەر مادەی هووشبەر کە تووڕیگ پێکهاوردوین ئەرا بڵاوکردن ئەو مادەیلە لە بەغدای پایتەخت.

‏فەرماندەیەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیان، لەناوکاو بازگەیگ دانریا لە مەفرەزەیل هاوبەش ناوچە جیاوازەیل  بەغدا، لەریەو توەنریا ئەندامەیل هەواڵگێری سەربازی لە مەفرەزەی هاوبەش (11) کەس لەناوچە جیاوازەیل پایتەخت دەسگیربکەن.

‏ئاشکرایکرد ئەو کەسەیلە باندیگ دروسکردوین  چلاکیەیلیان لە ناوچەیل جیاجیایل بەغدای پایتەخت بەشەوکردوین، دیاریکرد خوەیان و مادەیل دەسوەبان گیریاگ دریانە دەس لایەنەیل پەیوەنیدار.

