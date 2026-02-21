پویچەوکردن تووڕیگ بازرگانیکردن و بڵاوکردن هووشبەر لە بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگێری سەربازی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە بڵاوکردن مەفرەزەیل هاوبەش و دەسگیرکردن 11 بازرگان و بڵاوکەر مادەی هووشبەر کە تووڕیگ پێکهاوردوین ئەرا بڵاوکردن ئەو مادەیلە لە بەغدای پایتەخت.
فەرماندەیەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیان، لەناوکاو بازگەیگ دانریا لە مەفرەزەیل هاوبەش ناوچە جیاوازەیل بەغدا، لەریەو توەنریا ئەندامەیل هەواڵگێری سەربازی لە مەفرەزەی هاوبەش (11) کەس لەناوچە جیاوازەیل پایتەخت دەسگیربکەن.
ئاشکرایکرد ئەو کەسەیلە باندیگ دروسکردوین چلاکیەیلیان لە ناوچەیل جیاجیایل بەغدای پایتەخت بەشەوکردوین، دیاریکرد خوەیان و مادەیل دەسوەبان گیریاگ دریانە دەس لایەنەیل پەیوەنیدار.