پویچەوکردن باندیگ دزین مۆبایل زیارەتکەرەیل لەبان ری "یاحسێن" لە عراق

شەفەق نیوزــ بەغدا

دەسەی حەشد شەعبی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە پویچەوکردن باندیگ کە ئەندامەیلی مۆبایل زیارەتکەرەیل دزینە لەبان ری "یاحسێن".

دەسەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیان، هێزیگ لە هەواڵگێری لیوای 12 سەر وە فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل قاویش بەغدا لە دەسەی حەشد شەعبی، تونستن 4 کەس دەسگیربکەن لەبان ری "یاحسین" وە توومەت دزین مۆبایل لە دەسە و حسێنیەیل و فروشتنیان ئەرا سەنین مادەی هووشبەر.

لێکۆڵینەوەیل ئاشکرایکردن، باندەگە کەش زیارەتچلە وە دەرفەت وەرگردنە ئەرا شیوانن نووبانگ رسوومەیل حوسەینی وەپای بەیاننامەگە.

دەسەگە راگەیان، توومەتبارەیل وەرد دەسگیریاگەیل وەبانیان دریانەس دەس لایەنەیل پەیوەنیدار و لە یاریدەر هەواڵگێری و زانیاریەیل دەسەی حەشد شەعبی، وەپای رێکارە یاسایەیل.