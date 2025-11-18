پویچەوکردن باندیگ خەلەتانن لە بەغدا ودەسگیرکردن بازرگانیگ مادەی هووشبەر ناودەوڵەتی وە هەماهەنگی وەرد ئیران
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەی ئەمنی لە بەغدا، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە پویچەوکردن باندیگ هەڵخەلەتانن کە بڕیگ پویل ساختە وەپیان بویە لە ناوچەیگ لەناوڕاس پایتەخت.
سەرچەوەگە ە ئاژانس شەفەق نیوز وت "هێزە ئەمنیەیل لەری دانان کوڵەی قایمیگ لە ناوچەی شارع فەلەستین ناوڕاس بەغدا توەنستن باندیگ دەسگیربکەن کە ل دووکەس پێکهاتبوین کارەیل هەڵخەلەتانن ئەنجامدانە".
وتیش " تاوانبارەیل هنای دەسگیرکریان کە بڕ 50 هەزار دۆلار ساختە وەپیان بوی کە وە چاپ "لیبی" ناسریاگە".
لەلایگ، دەزگای ئەمن نیشتیمانی عراقی دەسگیرکردن بازرگانیگ ناودەوڵەتی ئاشکراکرد کە زیاتر لە 100کیلوگرام کریستال ئەرا عراق هاوردەکردیە، وتیش وە هەماهەنگی بەرزیگ وەرد دەزگا ئەمنیەیل ئیران دەسگیرکریاس.
دەزگا ئەمنیەگە ل بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "مەفرەزەیلی ئەمن نیشتیمانی سەرکەفتی بوین لە ئۆپراسیۆن هەوااڵگێری جویری لە ئەنجام یەکیگ لە دیارترین بازرگانە ناودەوڵەتیەیل دەسگیرکریا کە بڕ گەپیگ مادەی کریستال هووشبەر کە زیاترە لە 100 کیلوگرام ئەراوڵاتەگە هاوردەکردیە".
وتیش"ئۆپراسیۆنەگە لە ئەنجام دان وەپینانەیل هویردیگ دەسگیرکریاگەیل تێد وەپای سزایەیل مادەی (27) لە یاسای هووشبەر و کاریگەری دەرونیەیل، کە ئاشکرای ئەو بازرگان ناودەوڵەتیەی کردیە (م.ن.ج)، توومەتبارەیل دووپاتیکردن ئەو بڕە کە دەس وەبانیان گیریاس هن ئەوە لە چوارچمگ تووڕیگ قاچاخکردن فراوانیگ کۆمەڵگەی عراقی کەێدە ئامانج".