کوڕ و دویەتیگ لەناو ماشین بوینە.. رویداویگ دڵتەزن لە دیالە

شەفەق نيوز- ديالە

سەرچەوەیگ ئەمنی ئاگادار لە پارێزگای دیالە، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرای هویردەکاریەیل پەیاکردن دویەتیگ مردگ لەناو ماشینیگ کرد، و کوڕیگیش وە تەندروسی سەختیگ لەناوڕاس بەعقووبە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو کوڕ و دویەتە لەناو ماشینیگ مارکەی کامارۆ پەیا کریان کە لەناو دوکان خاسەوکردن سەردەوکەر ماشین لەناوڕاس بەعقووبە پەیا کریان.

وتیش: دویەتەگە وەناو (ئ ع م) لەداڵگبوی ساڵ 2008 وەمردگی پەیا کریا و وەتەواوی رویت بویە و لەناو دەم خوەی و کوڕەگە چشتیگ جویر کەفاو دەرچیاد، و نیەزانن چەس، کە کوڕەگە وەناو (ئ ج ك) لەداڵگبوی ساڵ 2002 تەندروسیی فرە سەخت بویە و ئەرا خەسەخانە بریا و لێکولینەوە لە رویداوەگە واز کریا.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە خاوەن دوکانەگە ئاگاداری لە رویداویگە توومار کرد، و هیزەیل ئەمنی ئەویش بەندی کردن.

فەرماندەیی پولیس دیالە دووپات کرد کە تاوانەگە لەوەر تاسیان و ژەهراوبوین بویە کە لە شوین تەنگیگ و بەسیاگ بوینە.

پولیس وتیش: دویای ئاگادارکردن لەلایەن خاوەن دوکانەگە، و دویای تەماشاکردن کامیرایل چەودیاریکردن و گووشگردن لە قسەی وەچەودیەیل، دەرکەفت کە ماشینیگ چگە ناو دوکانەگە لە رووژ یەکشەممەی گوزەشتە نزیکەی ساعەت دەی شەو، و وەگورەی بەش بەڵگەیل تاوانی و راپۆرت پزشک دادوەری، دەرخستن کە مدوو رویداوەگە ژەهراوبوین وە گاز دووانەی ئۆکسید کاربۆن بویە لە ئەنجام گیرهاتنیان لەناو ماشینەگە لە شوینیگ تەنگ و بەسیاگ، کە دویەتەگە تاسیاگە، و کوڕەگە تویش سەختیگ هاتگە.

دویەشەو دووشەممە، سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای دیالە خەوەردا لە پەیاکردن ژنیگ مردگ لەناو ماشینیگ و گەنجیگ وەگەردی بویە تەندروسیی سەختە، لەناو شار بەعقووبە.