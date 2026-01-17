وەڕیەوبەر ئاو موسەنا: 1%یش لە بەش ئاو خوەمان وەدەسمان نیەکەفێد

شەفق نيوز- موسەنا

محمد تاڵیب وەڕیەوبەر ئاو موسەنا، ئمڕوو شەممە، ئاشکرای ئەو قەیران ئاوە کرد کە زیان لەلی دوینێد و دیاری کرد کە پارێزگاگە 1%یش لە بەش ئاوی لە چەم حلە وەدوسی نیەکەفێد.

تاڵیب ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: بەشەوکردن لە ئاو بەنداو هندیە 45% کەێدە بەش پارێزگای دیوانیە، الديوانية، و45% ئەرا پارێزگای بابل، و10% ئەرا پارێزگای موسەنا، کە لەبان رووبەرەیل کشتوکاڵی بەشەو کریاس.

وتیش: ئمڕوو ئیجویر زەویەیل کشتوکاڵی نییە تا ئی بەشەوکردنە بمینێد، و بایەس بوی وەگورەی شمارەی دانیشتگەیل بوود.

وتیش ئەو ریژەی 10%ە کە بابلی بوی ئەرا موسەنا بڕەسیاد، لەڕاسیەو هیچیگ لەلی نیەڕەسێد، کە کەمترە لە 1%"، دیاری کرد کە بەش باکوور پارێزگاگە کە دە کیلۆمەترە قەت ئاو وەپی نیەڕەسێد.

وەڕیەوبەر ئاو موسەنا دووپاتیش کرد کە ئیرنگە تەنیا لە چەم فوراتەو ئاو ئەرا پارێزگاگە تیەێد، دیاری کرد کە ئی ئاوە شوورە و بەش وەکاوردن نیەکەێد، لە وەختیگ هیچ سەرچەوەیگ ترەک ئەرا ئاو نییە.

پارێزگای موسەنا، یە چەن مانگیگە قەیران ئاوی و ژینگەیی بیوینە وەخوەی دوینێد، لە ئەنجام بەرزەوبوین شووری چەم فورات ئەرا نزیکەی 3000 بەش لە ملیۆن، و ئی ریژە وە سێ قات فرەترە لە وەکارهاوردن بیوەی.