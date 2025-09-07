وە چوار هێلیکۆپتەر ئەنجامدریا.. وە داوەزیان ئاسمانی ئەندامیگ دیار داعش وە ئامانج گیریا

شەفەق نیوز ــ کەرکوک

هێزە تایوەتەیل عراق، ئمڕوو یەکشەممە ئۆپراسیۆنیگ ئاسمانی ئەنجامدان لەبان ئاوای حەلوات سەر وە قەزای حەوێجە لە باشوور خوەرئاوای پارێزگای کەرکوک، وە بەشداری هێزەیل هاوپەیمانی ناودەوڵەتی.

سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئۆپراسیۆنیگ لەڕی چوار فرۆکە ئەنجامدریا، دوانیان راستەوخوەی گورز وشاننە و دوانیش ئەرک چەودێریکردن ئاسمانی و مسۆگەرکردن ناوچەگە گردنەسەخوەیان ئەرا نواگیریکردن لە واین فەرماندەی رێکخریاگەگە".

سەرچەوەگە وتیش، لە ئۆپراسیۆنەگە شمارەیگ داواکریاگ گیریانەسە ئامانج کە دیارن لە چوارچمگ ئاخڵەداین حەشارگەیل رێکخریاگ داعش، لەناوەینیان فەرماندەیگ رێکخریاگەگە و لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەگە ئەندامیگ دیار و کەسیگ ترەک وەگەردیا دەسگیرکریان.