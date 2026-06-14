‏وە هەماهەنگی وەرد دیمەشق.. عراق باندیگ ناودەوڵەتی مادەی هووشبەر لە قویلایی سوریا پویچەوکەێد

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شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەڕێوەبەرایتی گشتی کاروبار هووشبەر و کاریگەری عەقلیەیل عراق، ئمڕوو یەکشەممە، پویچەوکردن باندیگ ناودەوڵەتی بازرگانیکردن وە هووشبەر لەناو قویلایی سوریا پویچەوکردن وە هەمهاهەنگی وەرد دەسەڵاتدارە ئەمنیەیل دیمەشق، لە ئۆپراسیۆن ئەمنیەگە کە وە " جۊری" وەسفکریا پشت وە زانیاری هەواڵگێری هویردیگ بەسیاس.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ فەرمی راگەیان، مەفرەزەیل وە هەماهەنگی راستەوخوەی وەرد ئیدارەی وەڕەنگاربوین مادەی هووشبەر کۆمار سوریا، زنجیرە ئۆپراسیۆنیگ یەک لەدویای یەک لە ناو سوریا ئەنجامدریا ئەرا ماوەی چەن رووژ، وە تەقەلای هەواڵگێری و مەیدانی خەسیگ، کە پارێزگایەیل دیرەزور و حومس گردەو.

‏لە بەیاننامەگە ئاشکراکرد، ئۆپەراسیۆنەگە بویە هووکار پویچەوکردن تووڕیگ ناودەوڵەتی کە 9 لە گەورە بازرگانەیل ماددە هۆشبەرەیل پێکهاتبوی، هەمیش دەسگیریا وەبان 200 کیلۆگرام لە جورەها ماددە هووشبەر، کە ئامادە کریا بوین ئەرا قاچاخکردنیان وە ناو خاک عراق ئەرا بازرگانیکردن وەپیان.

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