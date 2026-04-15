وە هەماهەنگی وەگەرد بەغدا.. هەواڵگری سەربازی "تیرۆریستەیليگ" لە بابل دەسگیر کەێد
شەفەق نیوز - بابل
وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگری و ئاسایش بابل، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە مەفرەزەیل دوو کەس کە لە لایەن دادگاو وە توومەت تیرۆر داواکریانە، لە ئۆپراسیۆنیگ لە باکوور پارێزگاگە دەسگیر کردنە.
وەڕێوەبەرایەتییەگە لە بەیاننامەیگ رەسییە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان ئۆپراسیۆن دەسگیرکردنەگە لە ناحیەی "ئیسکەندەریە" لە باکوور شار حلە بویە، ئەویش وەپای بڕگە مادەی (4 تیرۆر).
ئاشکرایکرد، ئەو داواکریایەیلە لەناو ئەو ئامانجەیلە بوینە کە شوونپاگردن ورد ئەرا جویلە و هاتوچوییان کریایە، تا ئەو وەختە وە هەماهەنگی فەرماندەیی پرۆسەیل بەغدا/ کەرخ دەسگیرکریان.