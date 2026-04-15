‏وە هەماهەنگی وەگەرد بەغدا.. هەواڵگری سەربازی "تیرۆریستەیليگ" لە بابل دەسگیر کەێد

‏شەفەق نیوز - بابل

‏وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگری و ئاسایش بابل، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە مەفرەزەیل دوو کەس کە لە لایەن دادگاو وە توومەت تیرۆر داواکریانە، لە ئۆپراسیۆنیگ لە باکوور پارێزگاگە دەسگیر کردنە.

‏وەڕێوەبەرایەتییەگە لە بەیاننامەیگ رەسییە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان ئۆپراسیۆن دەسگیرکردنەگە لە ناحیەی "ئیسکەندەریە" لە باکوور شار حلە بویە، ئەویش وەپای بڕگە مادەی (4 تیرۆر).

‏ئاشکرایکرد، ئەو داواکریایەیلە لەناو ئەو ئامانجەیلە بوینە کە شوونپاگردن ورد ئەرا جویلە و هاتوچوییان کریایە، تا ئەو وەختە وە هەماهەنگی فەرماندەیی پرۆسەیل بەغدا/ کەرخ دەسگیرکریان.

