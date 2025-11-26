وە هەماهەنگی وەرد براگەی.. خانمە کارگوزاریگ قاڵب تەلا و نوقرە و پویل لە ماڵیگ دزێد
شەفەق نيوز- بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کارگوزایگ خزمەتگوزاری و براگەی دەسیان لەناو دزین پویل و تەڵا بویە لەناو ماڵیگ لەناوڕاس بەغدا.
سەرچەوەگە وه ئاژانس شهفهق نیوز وت "سکاڵایگ رەسیە لەبان دزین خشڵ و دوو قاڵب تەڵا و قاڵبیگ نوقرە، بیجگە لە بڕ یەک ملیۆن دینار و 100 دۆلار ئەمریکی، لە ماڵیگ لەناوچەی جادەی فەلەستین لە ناوڕاس بەغدا".
ئاشکرایکرد "خزمەتگوزارەگە مەوقەی لێکۆڵینەەوە جی گومان بویە، لەدویای پرسیار و جوار فراوانیگ وەردی دان داناس وەبان رێککەفتن وەرجەوەختە وەرد براگەی وەناو (ع.ع) توومەتبار ترەک وە ناو (م.ع)".
وتیش؛ "تیمیگ کارکردن تایوەت دروسکریاس و دویای وهرگردن ڕهزامهنی یاسایی، مینەکردن ڕاستهقینه له ماڵ توومەتبارەیل ئهنجامدریا، و براگەی دهسگیركریا، له وەختیگ دهزگا ئهمنییهیل وهردهوامن له مینەکردن وەدویای توومەتبار دویەم ئەرا تەواوکردن ڕێكاره یاساییهیل".