وە هەماهەنگی عراقی سووری.. دامرکانن ئاگریگ کە 3 بارهەڵگر کاڵا لە دەروازەی سنووری رەبیعە سزان

شەفەق نیوز - نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەرداد کە تیمەیل وەرگری شارستانی عراقی - وە هاوکاری وەگەرد هاوتا سوورییەگەیان - سەرکەفتن لە دامرکانن ئاگریگ فراوان کە لەناو سێ بارهەڵگر بغرکرد6 کاڵا لە دەروازەی سنووری رەبیعەی هاوبەش هیزگرد.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کرد کە ئاگرەگە یەکەم جار لەناو بارهەڵگریگ تورکی کە پڕ بۊ لە کەلوپەل ناوماڵ هیز گرد، وەرجە ئەوەگ بڵۊزەی ئاگرەگە پەل بکیشێد ئەرا دوو بارهەڵگر عراقی ترەک کە لەشانی بۊن لەناو گۆڕەپان دەروازەگە.

سەرچەوەگە وتیش کە ئەو بارهەڵگرە تورکییە کە بۊە هوکار رویداوەگە لەناو گۆڕەپان عراقی دەروازەگە وسیاۊد لە وەخت هیزگردن ئاگرەگە، و دیاری کرد کە لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیل ئەگەر ئەوە دەن کە رویداوەگە لەئەنجام کەموکوڵی لە وەخت ئامادەکردن خوەراک و چێشتکردن لەلایەن رانندەیل بۊە.

هەمیش وت: لەوەر ناسکی جوگرافی ئەرا شۊنە سنوورییەگە، تیمەیل وەرگری شارستانی سووری شان وە شان تیمەیل ئاگرکپەوکردن لە نەینەوا بەشداری کردن ئەرا کۆنترۆڵکردن ئاگرەگە و ریگریکردن لە پەلکیشانی ئەرا بارهەڵگر و ماشینەیل ترەک لە گۆڕەپانەگە.

سەرچەوەگە دووپات کرد کە ئاگرەگە وە تەواوەتی کپەو کریا، کە بۊە هوکار زەرەدەیل دارایی گەورەیگ کە رەسیە هەر سێ بارهەڵگرەگە، بی توومارکردن هیچ زەخمداری یا زەرەدەیل گیانیگ ناوەین رانندەیل، یا کارکەرەیل لە دەروازەگە.