وە هاوکاری وەرد هەواڵگێری عراق.. پویچەوکردن باندیگ ناودەوڵەتی کە 51 کیلوگرام مادەی هووشبەر وەپیان بویە

شەفەق نیوز ـ نەینەوا / کەرکوک

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا هێزەیل هاوبەش لە وەڕێوەبەرایەتی بەڕەنگاربوین مادەی هووشبەر نەینەوا، وە هاوکاری وەرد دەزگای هەواڵگێری عراقی، ئۆپراسیۆنیگ جویری ئەنجامدان لە ئەنجام باندیگ ناودەوڵەتی مادەی هووشبەر لە پارێزگای کەرکوک پویچەوکریا.

سیەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئۆپراسیۆنەگە وە سەرپەرشتی دادگای عراقی بوی، هێزەیل توەنستن شمارەیگ لە ئەندامەیل باندیگ ناودەوڵەتی دسگیربکەن کە تێەگلان لە قاچاغکردن و بڵاوکردن مادەی هووشبەر".

وتیش "هێزەیل دەسگردن وەبان (51) کیلوگرام مادەی کبتاگون هووشبەر، کە ئامادەکریابوی ئەرا قاچاغکرداو ڵاوکردنی".

وتیش، "توومەتبارەیل ئەرا لایەنیگ تایوەت کلکریان تا لێکۆڵینەوەیل پێویست تەواوبکەن وزانستن تووڕەگە چەنیگ لەناوعراق و دەێشتی درویژەوبویە" دووپاتکرد "ئۆپراسیۆنەگە دەسکەفت گەپیگە لە چوارچمگ تەقەلای دەزگا ئەمنیەیل ئەرا بەڕەنگاربوین هووشبەر و مقیەتیکردن کۆمەڵگا".