وینەیلیگ لە دیالە.. رزەیل خوەنەوارەیل لە ژیر ئاسمان

شەفق نيوز – ديالە

وینەیلیگ لەبان سۆشیال میدیا بڵاو بوین، بڕیگ لە خوەنەوارەیل نشان دان لە وەخت خوەنەواری لە بان زەوی و ژیر ئاسمان نیشتنە، ئەوەیش لەناو مەکتەویگ لە خوەرھەڵات دیالە، چوینکە جییان لەناو پۆلەیل نیەوودەو.

چالاکوانەیل لەبان ئەو وینەیلە نویسانن؛ ناوەندی تیکەڵ ئەجیال وەفا لە ئاوای سەعادە لە ناوچەی نەدا لە قەزای مەنەلی کە شمارەی خوەنەوارەیلی رەسێدە 330 کەس لە کوڕ و دویەت، تەنیا 6 پۆل دیرێد.

چالاکوانەیل وانیش: خوەنەوارەیل وانەیان لە مەیدان مەکتەو وەرگردن لەوەر کەمی پۆلەیل، وەگەرد داواکاری وە بیناکردن پۆلەیلیگ زیاتر تا جی خوەنەوارەیل لەناویان بوودەو.

پارێزگای دیالە و پارێزگایەیلیگ ترەک لە عراق زیان لە کەمی شمارەی مەکتەوەیل دیرن، کە دەوام لەناوی دووانیە، شەوەکیان و ئیواران، جاروباریش سێیانیە.