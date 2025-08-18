پەیوەنیگ تەلەفۆنی رەسێدە مەرافیەگ هوزانەی چەکداری و بوودە هووکار هیزگردن ئاگر لە زیقار

شەفەق نیوز ـ زیقار

سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە ئەنجام وردەوردەیگ لەری مۆبایل رەسیەس ئەرا مەرافیگ چەکداری لەناوچەی سایح خوەرئاوای شار ناسریە، ناوەن پارێزگاگە باشوور عراق.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، مەرافەگە لەناوەین ئەندامەیل هووز ئال حەبیب دروسبویە، و چەک نوڕاس وەکارهاوردنە، بویە هووکار هیزگردن ئاگر لەناو بوسانە کشاوەرزیەیل لە ئەنجام شەرە گولەی ناوەینیان.

وتیش، هێزە ئەمنی گەپیگ ئاخڵەی شوین رویداوەگە دا و توەنست لەری هێز کۆنترۆل ناوچەگە بکەێد، دیاریکرد پەیوەنی ناوەین هەردوگ لایەنەگە ئارامەو کریا.