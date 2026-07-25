پەیوەندیدار وە دۆسیەیل گەندەڵی.. دەسگردن وەبان 163 ماشین قاچاخ لە ماوەی 45 رووژ لە کەرکووک

شەفەق نیوز - کەرکووک

فەرماندەی ئۆپراسیۆنەیل کەرکووک لیوا روکن مەعەد بەدای، رووژ شەممە، راگەیان لە دەسگردن وەبان 163 ماشین کە کەرەستەیل قاچاخ هەڵگردنە بي داین کرای گومرگییەیل.

بەدای وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە ماشینەیلە ریەیل نافەرمی گردۊنە وەر و ئامادە کریاینە ئەرا قاچاخچیەتی و کەرەستەیل جیاجیا هەڵگردنە، و دریانە دەس لایەنە پەیوەندیدارەیل کریان.

دیاری کرد کە یە لە ماوەیگ کە لە 45 رووژ رەد نیەکەێد وەدەس هاتیە لە وەخت وەرگردن ئەرکەیلیانەو، لەناو هەڵمەت نواگیریکردن گەندەڵی و قاچاخچیەتی لە پارێزگاگە.

فەرماندەی ئۆپراسیۆنەیل ئاشکرا کرد کە بازگە سەرەکییەیل لە (دەرمان و چیمەن) باکوور کەرکووک کەنە ناو وەرپرسیاریەتی دەسەی دەروازەیل و دەزگای ئاسایش نیشتمانی، وەگەرد بۊیین گشت ئاژانسە ئەمنییەیل کە هەر یەکیگیان وە پسپۆڕی خوەی کار کەێد.

لەبارەی پارچە ڤیدیۆگە کە نوێنەر عوسمان شەیبانی لە دانیشتن ئەنجومەن نوێنەرەیل نشان دا، بەدای دیاری کرد کە ئەوە پەیوەندی وە ماوەی گوزەشتە دیرێد وەرجە وەرگردن ئەرکەیل فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل، وتیش کە بابەتەگە پەیوەندی وە دۆسیەیل گەندەڵی دیرێد کە ئەفسەرەیلیگ لە فەرماندەیی پولیس کەرکووک دەسیان لەناوی بویە.

لە دریژەی قسەیلی وت: "دەسگیر کریان و دریانە دەس لێکۆڵینەوە، و دان نان وە بەدوەکارهاوردن پلە و پۆستەیلیان ئەرا قاچاخچیەتی لەڕی بازگە سەرەکییەیل لە دەرمان و چیمەن".