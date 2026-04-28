"پەیوەندییەگە خاسە و پاڵپشتیی نییەکەیمن".. یەکەمین لێدوان سەدری لەبان کاندیدکردن زەیدی

شەفەق نیوز - بەغداد

سەرکردەیگ دیار لە رەوت نیشتمانی شیعە وە سەرۆکایەتی موقتەدا سەدر، ئمڕەە سێشەممە، لێدوان دا لەبان کاندیدکردن پیاو کارەیل عراقی عەلی زەیدی ئەرا سەرۆکایەتی وەزیرەیل لەلایەن چوارچیوەی هەماهەنگییەو.

سەرکردەگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "رەوتەگە و سەرکردایەتیی هێمان پابەندن وە بڕیار بایکۆتکردن کار سیاسی، و هیچ گفتوگۆیگ سیاسی نهێنی وەگەرد هپچ لایەنیگ سیاسی نەیرێد، لەبارەی قۆناغ ئایندە یا رێکخستنەیل دروسکردن حکومەت نوو".

وەقسەی ئەو سەرکردە، رەوتەگە لە وەخت راگەیانن کیشانەوەی لە دیمەن سیاسییەگە هێمان لەبان هەڵوێست خوەی ی مەنیە، و هیچ پەیوەندی و لەیەکفامستن سیاسی نهێنی وەگەرد هیچ لایەنێگ ناوخۆیی یا دەیشتەکی پەیوەندیدار وە پرۆسەی سیاسییەگە نەکردگە.

هەمیش وت: کە "رەوت نیشتمانی شیعە هیچ پەیوەندییگ وە دۆسیەی کاندیدکردن عەلی زەیدی ئەرا پۆست سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل لەلایەن چوارچیوەی هەماهەنگییەو نەیرێد، و لە نزیک یا دویر لایەنیگ نەویە دیاری کرد کە "پەیوەندی کەسی و کۆمەڵایەتی لەناوەین سەرکردایەتی رەوتەگە و عەلی زەیدی خاسە، و یەیش کاریگە پەیوەندی وە هەڵوێستە سیاسییەیل یا پاڵپشتی فەرمییەو نەیرێد، بویین پەیوەندییگ خاس مانای ئەوە نەێرێد کە کاندیدکردنی بگرێدە خوەی یا لە قۆناغ ئایندە وە شیوەیگ سیاسی پاڵپشتیی بکەێد".

سەرکردەگە کۆتایی وە قسەیلی هاورد کە وت: "رەوتەگە هێمان رکدارە لەبان زژاردەی بایکۆتکردن و دەسنەوەردان لە پرسە سیاسییەیل ئیسە، تا ئەو باوەتەیلەیش کە پەیوەندی وە دانوستانەیل دروسکردن حکومەت یا بەشەوکردن پۆستەیلەوە دیرن، و هەر خەوەریگ کە باس لە گلەوخواردنی ئەرا لەیەکفامسانە سیاسییەیل یا پاڵپشتیکردنی ئەرا هەر کاندیدیگ لەی وەخت ئیسە بکەێد هیچ بنەمایگ لە راسی نەیرێد".

چوارچیوەی هەماهەنگی، دۊەکە دوشەممە، راگەیان لە کاندیدکردن عەلی زەیدی ئەرا سەرۆکایەتی ئەنجومەن وەزیرەیل، لە وەختیگ نرخدار هەڵوێستەیل (سوودانی و مالیکی) ئەرا وازهاوردنیان لە کاندیدبوین.

سەرۆک وەزیرەیل نوو، عەلی زەیدی، دۊەکە دوشەممە، وت: رۊوەڕۊبوین سەختیەیل ناوخۆیی و دەیشتەکی و هەڵسەنگانن رخباریەیل و وەجیهاوردن دەرفەتەیل لە "لەپیشینەیل" بەرنامە حکومییەگەی بوود، وتیش: توانا ئابوورییەیل عراق دەرفەت دەێد ئەرا ئیدارەدان دەوڵەتیگ توانادار.