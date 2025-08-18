وە مدوو وایەر کارەبا.. ئاگر نویسینگەی چاپکردن وەرانوەر دادگای دیالە سزنێد (ڤیدیۆ)

ئاگر، شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، لەناو شمارەیگ نوسینگەی چاپکردن وەرانوەر دادگای تێهەڵچوینەیل قەزای خاڵس لە پارێزگای دیالە هیزگرد.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئاگرەگە لە ئەنجام وەخوارکەفتن وایەر کارەبا وەبان نویسینگەیل هیزگردیە، بویەسە مدوو شۆرت کارەبایی، دیاریکرد زەرد وە سێ نویسینگە رەسانییە.

پۆلیس دادوەری دووپاتکرد، وەرگیری شارستانی توەنستن ئاگرەگە بەجەری بدەێد ن زەردەیل مادی کەمترەوبکەن وە ئامادەبوینی لەو شوینە و کپەوکردن ئاگرەگە وە تەواوی.