‏وە مدوو ناکۆکی دارایی.. پیایگ ئاینی بەڵێندەر ناودیاریگ تلنێد لە بەسرە

‏شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە کوشیان بەڵێندەریگ لە پارێزگای بەسرە باشوور عراق، لەدویای ئەوە تویش تلانن تێد وە ماشین پیای ئاینیگ، وە مدوو ناکۆکی دارایی ناوەینیان.

‏سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداوەگە لە قەزای ئەبی خەسیب باشوور بەسرە رویدا، لەدویای ئەوە پیایگ ئاینی وە مەبەست وە ماشین بەلێندەریگ تلنێد، بوودە مدوو دەسوەجی مردنی، لە ئەنجام ناکۆکییگ کە رەسیەس ئەرا ئەنجام ئێ تاوانە".

‏وتیش، "قوربانیەگە بەلێندەر سەید باقر یاسریە، خاوەن پرۆژەی خەستەخانەی چینی لە ئەبی خەسیب، دیاریکرد "هێزەیل ئەمنی رێکار یاسایی پێویست وەرانوەری وەرگردنە".

