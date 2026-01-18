وە مدوو سۆپە.. گیانلەدەسدان مناڵیگ و زەخمداربوین یەکیگترەک وە هیزگردن ئاگر لە بەغدا
2026-01-18T10:35:40+00:00
شەفەق نیوز - بەغدا
سەرچەوەگ پزیشکی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان وە مدوو هیزگردن ئاگر لەناو ماڵیگ لە کویچەی "شوعلە" لە خوەرئاوای بەغدا، دوو مناڵ بوینە قوربانی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە زوانی سەرچەوەگەو راگەیان، مناڵیگ گیان لەدەسدا و یەکیگ ترەکەخمدارە وە مدوو دویکەڵ تویش تاسیان تون هاتنەس، یەیش هیزگردن ئاگر لەماڵیان لە یەکیگ لە ناوچە میللییەیل ناوچەی شوعلەی بەغدا.
سەرچەوەگە، مدوو رویداوەگە گلەودا ئەرا جیهیشتن سۆپەی نەفت وە دەمگردگی و وەبی ئاگایی.