‏وە مدوو سۆپە.. گیانلەدەسدان مناڵیگ و زەخمداربوین یەکیگترەک وە هیزگردن ئاگر لە بەغدا

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏سەرچەوەگ پزیشکی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان وە مدوو هیزگردن ئاگر لەناو ماڵیگ لە کویچەی "شوعلە" لە خوەرئاوای بەغدا، دوو مناڵ بوینە قوربانی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە زوانی سەرچەوەگەو راگەیان، مناڵیگ گیان لەدەسدا و یەکیگ ترەکەخمدارە وە مدوو دویکەڵ تویش تاسیان تون هاتنەس، یەیش هیزگردن ئاگر لەماڵیان لە یەکیگ لە ناوچە میللییەیل ناوچەی شوعلەی بەغدا.

‏سەرچەوەگە، مدوو رویداوەگە گلەودا ئەرا جیهیشتن سۆپەی نەفت وە دەمگردگی و وەبی ئاگایی.

