‏وە مدوو دەمەقاڵیگ وەگەرد شویەگەی.. ژنیگ وە گولە زەخمدار خوەی کەێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا ژنیگ 22 ساڵان لەدویای مەراف و وەردەوەردە وەگەرد شویەگە لەناو ماڵیان گولەیگ نایەس وەخوەیەو لەناوچەی شوعلەی بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، مەرافەگە رەسیەس ئەرا بەرزەوکردن دەنگ لەناوەین هەردووگ لا ژنەگەش چەک شویەگەی کیشایە و راستەوخوەی تەقە لەخوەی کردیە گولە لەسەری جیگیربوی، ئەرا خەستەخانە کلکریاس بارودۆخی رخداری رەدنەکردیە.

‏وتیش، هێزەیل ئەمنی دەسگردنەس وەبان چەکەگە و شویەگەی دەسگیرکردنەە، لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکریا.

‏

‏