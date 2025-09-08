وە مدوو خواردن "فەلافل" 40 ژەهراویبوین لە شاریگ عراقی توومارکریا

شەفەق نیوز ـ دیالە

سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا زیاتر لە 40 کەس ژەهراویبوینە لە شار بەعقوبە ناوەن پارێزگای دیالە، وە مدوو خواردن "فەلافل" لە یەکیگ چێشتخانەیل.

سەرچەوەیگ لە خەستەخانەی فێرکاری بەعقوبە خەوەردا وە ئاژانس شەفەق نیوز، خەسەخانەگە 42 حالەت ژەهراویبوین وەرگردیە لە ئەنجام خواردن فەلافل لە یەکیگ لە چێشتخانەیل شارەگە".

سەرچەوەگە وتیش، "شمارەی ژەهراویبوینەیل تا ئیسە یەکلایی نەکریاس، دەسەیل پزیشکی رێکار هەوەجەکریاگ وەگردنە ئەرا چارەسەر بیمارەیل".