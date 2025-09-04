وە مدوو تەقینەوە شوانیگ تویش زەخمداری سەختیگ بوود لە ئەنبار

شەفەق نیوز ــ ئەنبار

سەرچەوەیگ لە پۆلیس ناوخوەی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە زەخمداری شوانیگ وە تەقیان وەجیماگەیل رێکخریاگ داعش لە پارێزگای ئەنبار خوەرئاوای عراق.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، شوانیگ تویش زەخمداری سەختیگ بویە لە ئەنجام تەقیان بۆمب لە باشوور قەزای فەلوجە، مەوقەی لەوەڕانن پەسەیلی.

دەزگایەیل ئەمنی دەسکردنەس وە لێکۆڵینەوە و مینەکردن بۆمبەیل ترەک، وەپای زانیاری سەرەتایەیل بۆمبەگە وەجیماگەی رێکخریاگ داعشە.

دیاریکرد، پارێزگای ئەنبار، وەبان ئەوەگ ماوەی دە ساڵە وە تەواوی لە رێکخریاگ داعش پاکەوکریاس، باونی تائیرنگە ناڵن وەدەس ئەو بڕە گەپە لە وەجیماگەیل جەنگی کە هەڕەشە وەبانژیان دانشتگەیل ناوخوەی وەتایوەت ناوچەیل ئاوایی و دەشتایەیل دروسکرێد.