وەماوەی 8 مانگ.. داهات دارایی عراق لە 82 تريليۆن دينار رەد کەێد

شەفق نيوز- بەغداد

وەزارەت دارایی عراق، ئمڕوو شەممە، ئاشکرا کرد کە بڕ داهاتەیل لە بودجەی فیدراڵی کانوون دویەم تا مانگ ئاب ساڵ 2025 لە 82 تريليۆن دينار رەد کرد، وتیش نەفت 90% لەی بودجەی بەشداری کردگە.

ئاژانس شەفەق نیوز نووڕیە ئەو داتا و خشتەیلە کە لەلایەن وەزارەت دارایی لە تشرین دویەم دەرکریا ئەرا ساڵ دارایی لە هەشت مانگ ئی ساڵە، کە نشان دەێد بەرزەوبوین نەفت بەشداری لە بودجەی مانگ گوزەشتە کرد کە رەسیەسە 90%، کە نشان دەێد کە ئابووری وڵات پشت وە فرووشتن نەفت بەسیە.

خشتەیل دارایی نشان دەن کە بڕ داهاتەیل رەسیە 82 تريليۆن و 377 مليار و552 مليۆن و620 هەزار و313 دينار.

وەگورەی خشتەیل دارایی، داهاتەیل نەفت رەسیە 73 تريليۆن و821 مليار و 820 مليۆن و 815 هەزار دينار، کە 90% لە بوودجەی گشتیە، لە وەختیگ داهاتەیل نانەفتی رەسیەسە 8 تريليۆن و 555 مليار و 371 مليۆن و 804 هەزار دينار.

وتیش: بڕ خەرجەیل رەسیە 73 تريليۆن و649 مليار و 419 مليۆن و 388 هەزار، لەناویان مووچەی فەرمانبەرەیل کە رەسیە 44 تریلیۆن دينار و مووچەی خانەنشینەیل 12 تريليۆن و 558 مليار دينار، و مووچەی چەودیاریکردن کۆمەڵایەتی 3 تريليۆن و710 مليار دينار.