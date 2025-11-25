وە ماوەی یەک هەفتە.. عراق 21 زەویلەرزە توومار کەێد
2025-11-25T10:58:00+00:00
شەفق نيوز - بەغداد
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی عراق، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە توومارکردن 21 زەویلەرزە لە ماوەی یەک هەفتە.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: 21 زەویلەرزە توومار کریاس تونییان لەناوەی 1.1 تا 4.6 پلە لەبان پەیمانەی ریختەر بویە.
وتیش: ئی زەویلەرزەیلە لە ماوەی ناوەین 18 تا 25 تشرين دویەم 2025 توومار کریاس.
ئاژانس شەفەق نیوز نەخشەی ئەو زەویلەرزەیلە لە عراق و ناوچەیل هاوسا بڵاو کەێد، وەیجویرە: