وەماوەی چەن خولەکیگ.. دویەم پەلامار وەبان لیوای 16 لە حەشد شەعبی کەرکوک
شەفق نیوز - کەرکوک
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای کەرکوک، ئیوارەی ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە بارەگای حەشد شەعبی کەفتە وەر دو پەلامار لە دەور و لە دەورگرد مەقام ئیمام زەین ئەلعابدین لە قەزای داقوق لە باشوور پارێزگاگە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفق نیوز رووشن کرد کە وەئامانجگردنەگە فەوج سێیەم لە لیوای 16ی حەشد شەعبی گردەو، و بویە هووکار زەخمداربوین 3 کەس وەپەی ئامار سەرەتایی.
وتیش؛ دویای چەن خولەکیگ لە پەلامار یەکەم، لیواگە کەفتە وەر پەلاماریگ نوو، و دەنگ فرۆکە لە ناوچەگە شنەفنیاس.
زیایکرد کە هیزەیل ئەمنی رەسینە شوون رووداوەگە و گەمارۆی ئەمنی خستنە دەور بارەگەگە و دەورگردی، و ئاماژە دا کە لێکۆڵینەوە دەسوەپێکردیە ئەرا زانین هویردەکارییەیل رووداوەگە و ناسین ئەو لایەنە ک ئەنجامی داگە.