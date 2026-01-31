وە ماوەی مانگیگ.. دەسگیرکردن 150 توومەتبار لە عراق وە توومەتەیل تیرۆر و بازرگانی هووشبەری

شەفەق نيوز- بەغداد

دەزگای ئاسایش نیشتمانی عراق، ئمڕوو شەممە، ئاشکرای ئامار گرنگترین ئۆپراسیۆنیەیلی لە مانگ کانوون دویەم کرد، دووپاتیش لە دەسگیرکردن 137 داواکریای وە توومەتەیل تیرۆر و بازرگانی هووشبەری کرد.

دەزگاگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئامار گرنگترین ئۆپراسیۆنیەیلی لە مانگ کانوون دویەم رەسیە ئەنجام دەسگیرکردن (16) توومەتبار وە تیرۆر، و(34) بازرگان هووشبەری، و(87) توومەتبار وە چزدان و هەڕەشەدان، بیجگە ئۆپراسیۆنەیلیگ ترەک لەلایەن پاڵەوانەیل دەزگاگە لە جویراجویر پارێزگایەیل وڵات.

لەلای خوەییش، وەڕیەوبەرایەتی هوواڵگ سەربازی دووپات کرد کە مەفرەزەیل هاوبەش 13 بازرگان هووشبەری لە بەغدای پایتەخت دەسگیر کردنە.

وەڕیەوبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەپەی زانیاریەیل هویردیگ خاڵ ناکاوی لە ناوچەیل جیاجیا لە بەغدای پایتەخت نریا، کە لەناویان بەش هەواڵگری و ئاسایش لە فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل بەغداد وە هەماهەنگی وەرد ئەو دەزگایەیل ئەمنی توانستن 13 بازرگان هووشبەری لە ناوچەیل جیاجیای بەغدا دەسگیر بکەن.

دیاری کرد کە ئی ئۆپراسیۆنەیلە تەنیا لەی هەفتە بویە، کە مادەیل هووشبەری جیاواز لەلای توومەتبارەیل گریا، و دریانە دەس لایەنەیل پەیوەندیدار.