وەماوەی یەک ساڵ ئەمریکا بەرهەمەیل کشاوەرزی ئەرا عراق وە ٣٥٧ ملیۆن دۆلار کەێد

‏وەزارەت کشاوەرزی ئەمریکا راگەیان هەناردەی ویلایەتە یەکگرتگەیل لە بەرهەمەیل کشاوەرزی ئەرا عراق لە ساڵ 2025 رەسیە 357 ملیۆن دۆلار.

‏وەزارەتەگە دیاری کرد ک بەرهەمەیل کشاوەرزی و ئاژەڵی هەناردەکریاگ ئەرا عراق وە 375.04 ملیۆن دۆلار بوی، و ناوەن نرخ هەناردەی ساڵانە لە ماوەی سێ ساڵ کۆتایی 330.12 ملیۆن دۆلار بویە، لە وەختیگ ک تێکڕای گەشەی ساڵانەی لە ساڵ 2016 تا 2025 رێژەی 10.7٪ توومار کردگە.

‏دیاری کرد، هەناردەیل ئەمریکا ئەرا عراق بریتیە لە برنج و سۆیا و گووشت و مامر و چەرەزات و تەماتە و سۆس و نان و شیرەمەنییەیل.