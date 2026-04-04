وەماوەی یەک ساڵ ئەمریکا بەرهەمەیل کشاوەرزی ئەرا عراق وە ٣٥٧ ملیۆن دۆلار کەێد
2026-04-04T09:58:11+00:00
شەفەق نیوز - بەغداد
وەزارەت کشاوەرزی ئەمریکا راگەیان هەناردەی ویلایەتە یەکگرتگەیل لە بەرهەمەیل کشاوەرزی ئەرا عراق لە ساڵ 2025 رەسیە 357 ملیۆن دۆلار.
وەزارەتەگە دیاری کرد ک بەرهەمەیل کشاوەرزی و ئاژەڵی هەناردەکریاگ ئەرا عراق وە 375.04 ملیۆن دۆلار بوی، و ناوەن نرخ هەناردەی ساڵانە لە ماوەی سێ ساڵ کۆتایی 330.12 ملیۆن دۆلار بویە، لە وەختیگ ک تێکڕای گەشەی ساڵانەی لە ساڵ 2016 تا 2025 رێژەی 10.7٪ توومار کردگە.
دیاری کرد، هەناردەیل ئەمریکا ئەرا عراق بریتیە لە برنج و سۆیا و گووشت و مامر و چەرەزات و تەماتە و سۆس و نان و شیرەمەنییەیل.