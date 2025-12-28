وە پەیمان مارەبڕین درووکانی.. دویەتیگ لە بەسرەو رەسێدە دیالە و بیسەروشوین بوود

شەفەق نيوز- ديالە

فەرماندەیی پولیس دیالە، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرا کرد کە دویەتیگ ناخاڵە خەڵک بەسرە وە پەیمان مارەبڕین و خوازین خەڵەتیاس.

فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەگورەی ئەو زانیاریەیلە کە لە بەش 911 رەسیە لەبان بیسەروشوینی دویەتیگ لە تەمەن (14 ساڵان) خەڵک پارێزگای بەسرە، ئەوەیش دویای خەڵەتیانی لەبان سۆشیال میدیا و چگنی لە پارێزگای بەسرەو ئەرا پارێزگای دیالە، فەرمان دروسکردن تیمیگ تایبەت لە ئەفسەرەیل بەش پولیس هبهب دا ئەرا وەشوینکەفتن و رەسین وە بندروس رویداوەگە.

وتیش: دویای گردەوکردن زانیاری و دەسمیەتی یەکیگ لە خەوەردەرەیل، تیمەگە رەسیە ئەو کەسە کە دویەتەگە خەڵەتانیە و ئەرا ناوچەی حدێد هاوردیەسەی وە دەسمیەتی یەکیگ لە برادەرەیلی، کە چگە ژیر راسیەگە و شوین و نوین دویەتە دادە دەس.

وتیش: ریکارەیل یاسایی وەرانوەر توومەتبارەیل جیوەجی کریا، و و ئەوەسا دویەتەگە وە شیوەیگ یاسایی دریەێدە دەس خاوەنی.

هەرلیوا، سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو دویەتە وە پەیمان مارەبڕین و خوازین خەڵەتیاس و هاتگە، دیاری کرد کە لەناو ماڵ یەکیگ لە برادەریلی شاریاوێدەو.