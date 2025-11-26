‏وە قەوارەی 20×20 سم.. دراوردن پەنام "گەپیگ" یماریگ لە کەرکوک

شەفەق نیوزـ کەرکوک

‏وەڕێوەبەر خەستەخانەی ئازادی لە کەرکوک، ئمڕوو چوارشەممە، سەرکەفتن تیمیگ پزیشکی تایوەت راگەیان لە ئەنجامداین نەشتەرگەری "دەگمەنیگ" وە دراوردن پەنام گەپیگ لە دیوار سینگ بیماریگ 73 ساڵ.

‏پزیشک پسپۆر نەشتەرگەری سینگ و لویلەیل خوین و پزیشكی سه‌رپه‌رشتیار نه‌شته‌رگه‌رییه‌گه‌، له‌ بەیاننامەیگ کە رەسیە دەس ئاژانس شه‌فه‌ق نیوز، وت؛ بیمارەگە "م.ح" سه‌ردان راوێژكار نه‌شته‌رگه‌ریی سینگ كردیه‌ دویای ئه‌وه‌گ وه‌ده‌س پەنام گەپیگ له‌ دیوار سینگی ناڵانیە، دویای ئەنجامداین وشکنین کلینیکی تاقیگەیی و تیشکیەیل دەرکەفتیە قه‌واره‌ی پەنامەگە 20 \times 20 سم بویه‌ و كاریگه‌ریی فرەیگ لەبان ژیان رووژانەی داشتیە.

‏ وتیش، تیمیگ پزیشکی نەشتەرگەری ئالۆزیگ ئەنجامدانە مەوقەی دراوردن پەنامەگە و دەنیەیل سینگی وەرد شه‌ش په‌راسووی دراوریانە، دویای وە تووڕیگ نه‌شته‌رگه‌ری و سه‌رپووش بان سینگ شوینه‌ وازەگە داپوشیاس، وەگەرد کاڵین پووس لەری وازکردن زگ. ئه‌وه‌ش خسەروی كه‌ نه‌شته‌رگه‌رییه‌گه‌ وە یه‌كیگ له‌ نه‌شته‌رگه‌رییه‌ ده‌گمه‌نەیل دانرێد و پەنج ساعەت وەردەوامبوی و وە سەرکەفتی ئەنجامدریا.

‏دووپاتکرد بیمارەگە بارودۆخی جیگیرە لەدویای چەدێریکردن رووژانەیلە خەستەخانە دراوریاس وتەندروسیی خاسە.

