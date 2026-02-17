وەقف سونی و ئەوقاف هەرێم کوردستان راگەیان سوو یەکەم رووژ رەمەزانە
شەفەق نیوز - بەغداد/ هەولێر
دیوان وەقف سونی و ئەوقاف هەرێم کوردستان، ئیوارەی ئمڕوو سێشەممە، راگەیان سوو چوارشەممە یەکەم رووژ مانگ رەمەزانە.
وەقف سونی لە کۆنگرەیگ لەناو مەرقەد ئەبو حەنیفە لە بەغداد کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیری کرد وت: "سوو چوارشەممە سەرەتای مانگ رەمەزان پیرووزە، یەیش دویای ئەوەگ مانگ (هلال) دین چەسپیا".
لای خوەیشەو، لیژنەی باڵای نووڕستن مانگ لە هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ کە ئەڕا ئاژانسەگە هاتگە راگەیان: "سوو چوارشەممە یەکەم رووژ مانگ رەمەزان پیرووزە".
وڵاتەیل سعوودیە و قەتەر و ئیمارات و یەمەن و فەلەستین، ئیوارەی ئمڕوو سێشەممە راگەیانن سوو چوارشەممە یەکەم رووژ رەمەزانە.