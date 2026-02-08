وە فەرمی یەک ملیۆن عراقی بیکار و ٤٧ هەزار بیگانەی مووڵەتدار لە بازاڕ کار

شەفەق نیوز – بەغداد

وەزارەت کار و کاروبار کۆمەڵایەتی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، شمارەی ئەو کراکارە بیگانەیلە ئاشکرا کرد کە وەشیوەیگ یاسایی لەناو وڵاتەگە دامەزریان و میکانیزمەیل رێکخستن ئامادەبوبنیان، یەیش لە وەختیگ لە کە هەڵمەتە ئەمنییە وەردەوامەیل ئەرا وەدویاچگن وەو کەسەیلە کە ڕێساکایل نیشتەجیبوین و کارکردن پێشێل کەن، لە وەختیگ نیگەرانییەیل لە کاریگەریی کار بیگانە لەبان هەل کار کە لەوەردس گەنجەیل عراق هەن بەرزەو بوون.

حەسەن خەوام، قسەکەر وەزارەت ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: شمارەی ئەو کراکارە بیگانەیلە کە لە ری کەناڵە فەرمی و یاساییەیلەو هاتنەسە ناو عراق، لە خاوەنی مووڵەت کارکردن لەلایەن وەزارەتەور 47 هەزار کراکارە.

وتیش: وەزارەت ئاماریگ هویرد نەیرێد لەبان شمارەی ئەو کراکارەیل بیگانە کە وەشیوەیگ نایاسایی هاتنەسە ناو وڵات، بەڵام تیمەیل وەشکین وەردەوامن لە چەودیاریکردن شوینەیل کارکردن لە کەرتە جیاوازەیل، دیاری کرد کە پەیاکردن هەر کراکاریگ بیانی نایاسایی بوودە مدوو رەوانەکردن خاوەنکار ئەرا دادگای کار، لەورە هاتێ تویش جەزرەوە و سزا بان کە شایەت بڕەسێدە بەسانن ئەو کارە.

ئاشکرا کرد کە ریکارەیل یاسایی وەرانوەر سەرپێچیکردن کراکاریل بیگانە بریتین لە ئاگادارکردن وەزارەت ناوخۆ وەتایبەتی وەرێوەبەرایەتی کاروبار نیشتەجیبوین ئەرا جیوەجیکردن ریکارەیل وەپەی یاسای نیشتەجیبوین، کە دیاریکریانە دەرکردن ئەو کراکارە و قەیەغەکردنی لە دووارە هاتن تا ماوەی دوو ساڵ.

لەباوەت دامەزرانن کراکارەیل بیگانە، خەوام ئاشکرا کرد کە وەزارەت کار لەی دویاییە ریکارەیل تونترەو کردگە، ئیرنگە بایەسە ئەو خاوەنکاریلە کە ئارەزوو دامەزرانن کراکار بیگانە دیرن، سەرەتا هەل کارەگە پیشکەش وەو کراکارە عراقییەیلە بکەن کە لە بەش دامەزرانن لە وەزارەت کار و راهێنان پیشەیی توومار کریانە، ئی بەشە بنکەیگ زانیاری زیاتر لە یەک ملیۆن گەنج بیکار هاناوی کە ئەزموون جویراجویریگ دیرن.

وتیش: ئەگەر رێککەفتن لە ناوەین خاوەنکار و کراکار عراقی بکریەێد، دی خوازین دامەزرانن کراکار بیگانە نەمینێد، بەڵام ئەگەر کراکارە عراقیەگە ئەو پۆستە نەخوازێد، دی خاوەنکارەگە ری وەپی دریەێد کراکاریگ بیانی بارێد، وە مەرجیگ خاوەن ئەزموون بوود، خاوەن بڕوانامەی ئەزموون بوود کە لەلایەن وەزارەت دەیشت پشتڕاس کریاس، و ئەگەر بکریەێد، پسپۆڕییگ دەگمەن داشتوود کە وەئاسانی لە ناو وەدەس نەکەفێد.

خەوام دووپاتیش کرد کە ئی ریکارەیلە وە هەماهەنگییگ نزیک وەرد وەزارەت ناوخۆ جیوەجی کریەن و ئامانجیان رێکخستن بازاڕ کار و بەرزکردن هەل کارە ئەرا عراقییەیل و کەمکردن ریژەی بیکارییە، وتیش: حکومەت پابەندە وە تونکردن چەودیاریکردن کراکارەیل بیگانە، وەتایبەتی ئەوانەگ وەشیوەی نایاسایی کارکەن.

ئی قسەیلە هاووختن وەگەرد راگەیانن نزیکەی رووژانەی هیزە ئەمنییەیل عراق لەباوەت دەسگیرکردن کراکارەیل بیگانە کە یاسای نیشتەجیبوین شکنن.