وەفەرمی.. دروسکردن قەزای جەلەولا لە دیالە

شەفەق نيوز – دیاله

وەزیر پلاندانان عراق وە وەکالەت خالید بەتال نەجم، ئمڕوو دووشەممە، فەرمانێگ وەزارەتی دەرکرد، کە قەزای جەلەولا لە پارێزگای دیالی دروس بوود، تا ناوەندەگەی شار جەلەولا بوود، و رەمز ئیداری (21101) وەپی بیریەێد، و لە ناو رێنمای یەکە ئیدارییەیل کۆمار عراق توومار بکریەێد، لە گامیگ کە ئامانجی بەرزکردن رێکخستن ئیداری و پاڵپشتی خوازینەیل گەشەپیدان ناوخۆی قەزاگەس.

قسەکەر فەرمی وەزارەت پلاندانان، عەبدولزەهرە هینداوی، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانسی شەفەق نيوز وت: بڕیار دروسکردن قەزاگە دویای توێژینەوەی قویلیگ نوسینگەیی و مەیدانی هات، کە لەلایەن دەسەی گەشەپیدان هەرێمی و ناوخۆی وەزارەت ئەنجام دریا، وەگورەی ستانداردە پلاندانانییە پەسەنکریاگەیل. هەرلیوا وتیش کە فەرمانەگە دووارە دامەزرانن ناحیەی سەعدیەی سەر وە قەزای جەلەولا لەناوی بویە، و رەمز (21102) وەپی دریا، و لە ناو رێنمای فەرمی یەکە ئیدارییەیل توومار کریا.

هینداوی ئاشکرا کرد کە قەزای جەلەولای نوو (80) پلە وەدەس هاورد لە بڕ کێشە پەسەنکریاگەیل وەدەس هاورد، و لە ستاندارد شمارەی دانیشتوان رەد کرد، کە (50) هەزار کەس دیاری کریاس، چوینکە شمارەی دانیشتگەیل قەزاگە نزیکەی (94) هەزار کەسە، و نزیکەی (40) هەزار کەس ترەک لە دانیشتگەیل ناحیەی سەعدیە هەشمار کریەن.

هەرلیوا دیاری کرد کە قەزاگە تایبەتمەنی شوینی و گەشەپیدان جویراجویر دیرێد، لەوانە شوین جوگرافی گرنگ کە پەیوەندی ناوەین شمارەیگ پارێزگا دروس کەێد، هەرلیوا مدووەیل ئابووری و کشتوکاڵی هیوابەخش، و توانایەیل گەشتیاری کە دەریاچەی حەمرین دیرێد، وەگەرد رووبەرە کشتوکاڵییە فراوانەیل.

وتیش: قەزاگە ژیرخان خزمەتگوزاری و دامەزراوە حکومییەیل فرەیگ هاناوی، لەوانە زیاتر لە (56) مەکتەو ئەرا قۆناغەیل جیاواز خوەنەواری، خەسەخانەیگ و دوو بنکەی تەندروسی، شوینەیل پەرستگایی و پڕۆژە و وێستگەیل ئاو و کارەبا، و شمارەیگ فەرمانگە حکومی و چالاکییەیل ئابووری و کشتوکاڵی، کە هەل گەشەپیدان ناوخۆیی قایمتر کەێد و ئاست خزمەتگوزارییەیل پبشکەشکریای ئەرا هاووڵاتیەیل خاسترەو کەێد.

وەگورەی قسەکەر وەزارەت پلاندانان، دروسکردن قەزای جەلەولا لە ناو تەقەلایەیل وەزارەتیە ئەرا رێکخستن پێکهاتەی ئیداری یەکە ناوخۆییەیل، وەشیوەیگ کە وەگەرد خوازینەیل گەشەپیدان وەردەوام بگونجێد، و دەسمیەتی بەێد ئەرا بەرزکردن کارایی وەڕیەوبردن سەرچەوەیل و پبشکەشکردن خزمەتگوزاری لە پارێزگا جیاوازەیل.

پارێزگای دیالی، دویەکە یەکشەممە، بەڵگەنامەیگ فەرمی دەرکرد کە رەزامەنی لەبان ئاڵشتکردن ناحیەی جەلەولا ئەرا قەزا و جیاکردن پەیوەندی ناحیەی سەعدیە لە قەزای خانەقین لەناوی بوی، بەڵام پارێزگار عەدنان محمد عەباس شمەری دویای ئەوە رێنمایی دا ئەرا وسانن گامەیل و هەڵوەشانن نامە و پەیوەندییە تایبەتەیل ئەو دروسکردنە، و گلەوداین ناحیەی سەعدیە ئەرا پەیوەندی ئیداری وەرین وەگەرد قەزای خانەقین، وەگورەی بڕیار ئەنجومەن پارێزگا.

لە وەختیگ چالاکوانەیل دووپات کردن کە ماددەی (140) لە دەستوور عراق پابەندە، و هەر ئاڵشتکارییگ ئیداری لە ناوچەیل پەیوەندیدار وەی ماددە بایەسە وەگورەی چوارچیوە یاسایی و دەستووری ئەنجام بیریەێد، وەگەرد وەردەوامبوین کێشە لە جیوەجیکردنی.

وەزارەت پلاندانان وەرجەیە نامەیگ فەرمی دەرکرد ئەرا ئاڵشتکردن جەلەولا ئەرا قەزا دویای تەواوبوین رێکارەیل، و ئەنجومەن پارێزگای دیالی لە ساڵ 2024 دەنگی ئەرا بڕیارەگە دا.

جەلەولا کەفێدە باکوور خوەرھەڵات بەعقوبە، پێکهاتەیل عەرەبی، کوردی و تورکمانی هاناوی، و لە ساڵ 2014 کەفتە دەس داعش، وەرجەیە کە دویای ئەوە دووارە گلەو بخوەێد.