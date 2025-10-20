وە فەرمی.. دامەزریان سەندیکای رانندەی دلیڤری لە عراق

شەفەق نيوز- بەغداد

حکومەت عراق، ئمڕوو دووشەممە، بڕیاردا سەندیکای گشتی ئەرا رانندەی دلیڤری لە گشت وڵات دامەزرنێد، و لە گەرەنتی تەندروسی تووماریان بکەێد، و ئەپڵەکەیشنیگ ئەلیکترۆنی حکومەتی تایبەت وە خوەیان ئامادە بکەێد، بیجگە چەن ریکاریگ کە کاریان ئاسان کەێد.

ئەوەیش دویای چەوپیکەفتن محمد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرەیل وەگەرد بڕیگ لەو گەنجەیلە هات کە کار لە دلیڤری کەن، لە 20 ئەیلوول گوزەشتە.

دەسەیگ کە وە فەرمان دیوانی شمارە (251296) لە 21 ئەیلوول 2025 دروس کریا، چەن جاریگ گردەو بوی، و تەمەی خوەی ئەرا سودانی بەرزەو کرد، و بڕیاری دریا و دەسکریا وە جیوەجیکردنی لە لایەنەیل پەیوەندیدار، وەگورەی بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز.

ئەو تەمەیلە (15) ریکار حیوەجیکردنی لەناوی بوی، کە رێکخستن و یاسا و کۆمەڵایەتی و ئاسایش لەناوی بوی، وەیجویرە:

دامەزریان سەندیکای رانندەی دلیڤری وەگورەی یاسای رێکخستن سەندیکا شمارە (52 ئەرا ساڵ 1987)، وە هەماهەنگی وەرد وەزارەت کار و کاروبار کۆمەڵایەتی، تا بوودە نوینەر فەرمی لەی چینە.

توومارکردن رانندەیل دلیڤری لە بیمەی تەندروسی و کۆمەڵایەتی و خستەیان وەهان بەرنامەی مقیەتیکاری حکومەتی، وەگەرد ئامادەکردن ئەپلیکەیشن ئەلیکترۆنی وە سەرپەرشتی وەزارەت گواستنەوە.

ئاسانکردن توومارکردن ماتووڕسکڵەیل لە فەرمانگەیل هاتوچو و کەمەوکردن باجەیل تابلۆیان، و ری وەپییان بیریەێد بچنە ناو بەنزینخانەیل، و ریکارەیلیگ دیاریکریای.

رینماییداین وەزارەت ناوخۆ و فەرماندەی ئۆپراسیۆنەیل هاوبەش وە هاوکاریکردن ئەمنی وەرد رانندەبل مەوقەی کار شەوانە.

پیشکەشکردن قەرزەیل بویچگ و ئاسان لەلایەن بانکوبل حکومەتی و تایبەت وە سەرپەرشتی بانک ناوەندی، ئەرا پاڵپشتیکردن پڕۆژەیل تایبەت خوەیان.

پابەندکردن کۆمپانیایل رەسانن و چێشتخانەیل وە چەودیاریکردن ساعەتەیل کارکردن و کرایان، وەشیوەی وەگەرد بنەمایەیل بیوەیی و ماف کراکاری بگونجێد.

فەرمانگەیل پەیوەندیدار لە وەزارەت کار و پەیوەندیویل و فەرمانگەیل توومارکردن کۆمپانیایل لە وەزارەت بازرگانی هەماهەنگی بکەن ئەرا توومارکردن ئەو کۆمپانیا و نویسنگەیل رەساننە، و پیشکەشکردن راپۆرتیگ لە ماوەی (60) رووژ ئەرا نویسینگەی سەرۆک وەزیرەیل.