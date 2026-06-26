وەڕیکەفتن یەکەمین کاروان "راسەوخۆ" لە فڕۆکەخانەی کەرکووک وەرەو ترابزۆن تورکی

شەفەق نیوز - کەرکووک

فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کەرکووک، ئمڕوو جمعە، دەسکردن وە یەکەمین گەشت ئاسمانی "راسەوخۆ" لەلیەوە وەرەو شار ترابزۆن تورکی وەخوەی دی.

هەردی ساڵحی، وەرپرس راگەیانن فڕۆکەخانەگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە فڕۆکەخانەگە پیشوازی لە یەکەمین فڕۆکەی یەکیگ لە کۆمپانیا ناوخۆییەیل فڕۆکەوانی کرد لە گامیگ وەرەو فراوانکردن جویلەی هامشوو ئاسمانی لەڕی فڕۆکەخانەی کەرکووک، و دابینکردن وژاردەیل گەشتکردن فراوانتر لە وەرانەور هاووڵاتییەیل.

دیاری کرد کە یەکەمین گەشتە راسەوخۆیەیل کۆمپانیاگە ئمڕوو دەسوەپی کرد، لە فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کەرکووک وەرەو شار ترابزۆن تورکی، لەناو پلانیگ کە ئامانج دیرێد ئەرا خەسەوکردن تووڕ گەشتە هەرێمی و ناودەوڵەتییەیل، و کیشانن زیاتر لە کۆمپانیایەیل فڕۆکەوانی ئەرا کارکردن لەڕی فڕۆکەخانەگە.

ساڵحی دووپاتیش کرد کە وەڕیەوبەرایەتی فڕۆکەخانەگە وەردەوامە لە تەقەلایەیلی ئەرا فراوانکردن شمارەی رووگە ئاسمانییەیل و زیایکردن گەشتە ریکوپێکەیل، وە شیوەیگ کە بەشداری کەێد لە دابینکردن ئەو داواکارییە کە روی لە زیایبۊنە لەبان سەفەرکردن، بیجگە لە پاڵپشتیکردن جویلەی ئابووری و بازرگانی و گەشتیاری لە پارێزگای کەرکووک و پارێزگا هاوسایەیل.