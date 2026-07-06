‏وەشوینکەفتن ئەمنییگ کۆتایی تێد وە دەسگیرکردن رخدارترین بازرگان مادەی هووشبەر "کریستال" لە باشوور عراق

شەفەق نیوز ـ موسەنا

‏وەڕێوەبەرایەتی کاروبار مادە هووشبەرەیل موسەنا، ئمڕوو دووشەممە، دەسگیرکردن یەکیگ لە رخدارترین توومەتبارەیل بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر دەسگیرکریا لەدویای وەدویاچگن و وەشوینکەتن مەیدانیانەی دۊز و خێراییگ.

‏وەپای بەیاننامەی وەڕێوەبەرایەتیەگە کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەگە دەسگیریا وەبان 2کگم مادەی ریستال هووشبەر وە توومەتبارەگە کە تەقەلای وایین دا و تەقە لە هێزەیل ئەمنی کردیە، باوجی هێزەیل وەپای یاسایەیل بەڕەنگاربوین مامەڵە وەردی کردنە توەنستن چەرخەیل ماشینەگە کەلەمەداربکەن و دەسگیری بکەن.

‏وەپای بەیاننامەگە، رێکارەیل یاسایی وەرانوەر توومەتبارەگە گیریاسەوەر، رویوەروی دادگا کرێد تا وەپای یاسا چارەنویسی دیاریبکرێد.

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