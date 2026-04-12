وە شمارە.. نەخشەی واران لە کەرکووک لە ماوەی ٢٤ سەعات: شوان لە پيشەنگ و زاب لە کۆتایی
شەفەق نیوز- کەرکووک
وەڕیەوەبەرایەتی سەرچەمەیل ئاوی لە پارێزگای کەرکووک، ئمڕوو یەکشەممە، توومارکردن ئاستەیل وارانوارین جیاجیا لە گشت ناوچەیل پارێزگەگە لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە راگەیان، وەگەرد مەزەنەیلیگ وە کاریگەرییەیل ئەرێنی لەبان رەوش کشتوکاڵی و ئاوی.
زەکی کەریم، وەڕیەوەبەر فەرمانگەگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وێستگەیل چەودیاریکردن سەروە وەڕیەوەبەرایەتییەگە بڕەیل واران جیاجیا توومار کردنە کە بەشەو بویە وەبان ناوچەیل کەرکووک، لە وەختیگ ناحیەی شوان بەرزترین ئاست وارانوارین وە بڕ 25 ملم وەدەس هاورد، و دویای ئەویش لەیلان وە 17 ملم هات.
کەریم وتیش: بڕەیل واران لە داقووق رەسیە 10 ملم، و قەرەهەنجیر 8 ملم، لە وەختیگ بڕەیل وارانوارین لە عەباسی و تازە وەیەکسانی بوی وە بڕ 5 ملم ئەرا هەریەکیگیان، تا وە شیوەیگ پلەپلە کەمەو بوود لە ناوەند شارەگە (4.6 ملم) و پردێ (4 ملم) و حەویجە (3.5 ملم)، تا رەسێدە ناحیەی زاب کە کەمترین ریژە توومار کرد وە بڕ 1.5 ملم تەنیا.
دیاری کرد کە ئی وارانەیلە وە شیوەیگ راسەوخۆ بەشداری کەن لە هیزەوکردن ئەممار ئاوی، و رەوانەکردن ئاو ئەرا چەم و جووەیل، بیجگە خاسترکردن شیداری خاک، کە یەیش کاریگەری ئەرێنی دیرێد لەبان وەرز کشتوکاڵی، تایبەت ئەرا بەرهەمەیل زمسانی کە وە شیوەیگ گەورە پشت وە ئاو واران بەسن.
کەریم دیاری کرد کە وەڕیەوەبەرایەتییەگە وەردەوامە لە چەودیاریکردن پیشهاتەیل رەوش کەشوهەوا و ئاستەیل ئەممار ئاوی لە بەنداو و چەمەیل ئەرا دڵنیایی لە وەڕیەوەبردن سەرچەمەیلە وە شیوەیگ کارا، وە دووپاتکردن لە "بەشەوبوین جیاجیای واران کاریگ سروشتییە لە ئەنجام جیاوازی هوکارەیل جوگرافی، بەڵام لە کۆتایی نوێنەرایەتی پاڵپشتییگ گرنگ کەێد ئەرا رەوش ئاوی لە کەرکووک.