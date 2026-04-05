وە شمارە.. عراق لەناو گەورەترین 5 ئابووری عەرەبی لە 2026

عراق هاتە پلەیگ پيشکەفتگ لەناو لیست گەورەترین ئابوورییەیل عەرەبی ئەرا ساڵ 2026، وەپەی پێوەر هاوسەنگی توانای سەنين، وە پشتبەسانن وە نووترین زانیارییەیل سندووق دراو ناودەوڵەتی (IMF).

عراق هاتە پلەی پەنجەم لەبان ئاست عەرەبی، وە توومارکردن نزیکەی 739.1 ملیار دۆلار، کە یەیش رەنگدانەوەی گەشەیگ وەرچەو کەێد لە توانایەیل ئابووریی و پایەی لەناوەین وڵاتەیل ناوچەگە.

سعودیە پیشەنگی لیستەگە کرد وە قەوارەی ئابوورییگ کە رەسیە 2.84 تریلیۆن دۆلار، و دویای ئەویش میسر هات وە 2.53 تریلیۆن دۆلار، ئیجا ئیمارات وە نزیکەی تریلیۆنیگ دۆلار، و جەزائیر وە 915.8 ملیار دۆلار.

لەو پلەیلە کە دویای عراق هاتن، مەغریب وە قەوارەی ئابوورییگ کە رەسیە 457.5 ملیار دۆلار، و قەتەر وە 410.6 ملیار دۆلار، و دویای ئەویش کوەیت وە 285.9 ملیار دۆلار، و عومان وە 245.9 ملیار دۆلار، و تونس وە 193.6 ملیار دۆلار.

هەرلیوا ئوردن 138 ملیار دۆلار توومار کرد، و سودان 135.9 ملیار دۆلار، و لیبیا 132.8 ملیار دۆلار، و بەحرەین 118.1 ملیار دۆلار، و یەمەن لە کۆتایی لیستەگە هات وە 71.2 ملیار دۆلار.

جی باسە کە پێوەر هاوسەنگی توانای سەنن وە پێوەریگ ستراتیژی هەژمار کریەێد کە رەنگدانەوەی توانای کرداری ئەرا ئابووری کەێد لەبان سەنین کاڵا و خزمەتگوزارییەیل لەناو، وە دویر لە بانوخوارکردن نرخەیل ئاڵشتکاری جەهانی.